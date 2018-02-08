Российский флот выпустил более ста ракет по террористам в Сирии

Российские ВМС более 10 раз наносили удары по террористам в Сирийской Арабской Республике. На счету надводных кораблей и подлодок свыше 80 уничтоженных объектов ИГИЛ (запрещена в России), рассказал агентству РИА Новости командующий военно-морским флотом Владимир Королев.

Палубные боевые самолеты, по его словам, тоже не отстают. Истребители с авианосца "Адмирал Кузнецов" вылетали на задания более 400 раз и сровняли с землей не менее 1300 баз, складов с оружием и штабов террористов. Впервые после окончания Второй мировой войны российский флот участвовал в столь масштабном вооруженном конфликте, уточнил главком.

Кроме того, Королев коснулся темы перевооружения ВМФ. За послание пять лет флот получил 60 новых кораблей и катеров. Среди них 3 подводных лодки стратегического назначения, 7 многоцелевых субмарин, 14 кораблей и 39 катеров. Таким образом, заявил командующий, количество новой техники в ВМФ увеличилось в полтора раза.

Переоснащаются и береговые подразделения флота. Доля современного оружия в них уже выросла до 96%. Плюс, появление в армии ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" привело к появлению так называемых "зон воспрещения" у морских границ России. Корабли других государств просто не могут зайти в них без разрешения Москвы.