На пост главы Каталонии могут выдвинуть женщину

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Судьба Каталонии 4 часа назад
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На пост главы правительства Каталонии могут выдвинуть представителя парламентской группы "Вместе за Каталонию" Эльзу Артади, пишет газета El Pais.
По информации издания, политические силы, поддерживающие независимость Каталонии, пришли к согласию и решили, что заменить сбежавшего в Брюссель Карлеса Пучдемона может его правая рука Артади. При этом группа "Вместе за Каталонию" настаивает, чтобы автономией продолжал де-факто руководить Пучдемон из Бельгии.
Для этого он может занять символическую должность председателя Совета республики, который собираются создать при помощи реформы каталонского законодательства.
30 января должно было состояться заседание по кандидатуре Пучдемона на пост лидера Каталонии, однако выяснилось, что Конституционный суд Испании выступил против дистанционного руководства, из-за чего дебаты отложили.
На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона – прокуратура обвиняет его в бунте, мятеже и растрате. КС настаивает, чтобы политик явился в парламент региона лично, предварительно получив разрешение Верховного суда, который ведет его дело.
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