Владелица Mercedes назло охраннику дважды протаранила ворота жилого комплекса

Требовавшая от охранников впустить ее на территорию считающегося "элитным" жилого комплекса жительница Челябинска в конце концов самовольно проникла внутрь, сломав ворота, сообщает Ura.ru. Камеры наблюдения сняли целеустремленную девушку.

Инцидент произошел около 08:20 утра в минувший вторник, 6 февраля, на улице Яковлева, где располагается ЖК "Манхэттен". Охранник на въезде отказался открывать ворота, поскольку черный Mercedes-Benz не значился ни в одном из списков. Его владелица решила самостоятельно преодолеть препятствие — сдав назад, он набрала скорость и протаранила ворота, попутно едва не задев пешехода.

Если внешний радиус обороны она взяла с легкостью, то попытка попасть в подъезд успехом не увенчалась. Девушка вернулась за руль поцарапанной иномарки и проследовала на выход, врезавшись в еще одни ворота.

Сразу за ними ее и задержала группа быстрого реагирования, а уже потом на место прибыли сотрудники ДПС. Что побудило жительницу Челябинска штурмовать "Манхэттен", остается неизвестным, но чинить поврежденное имущество ей придется за свой счет.