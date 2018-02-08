Болельщики поддержали сборную России световым шоу напротив штаб-квартиры WADA

Болельщики сборной России необычным способом поддержали российских спортсменов накануне старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. В Монреале напротив штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA) было устроено световое шоу.

Во время шоу на соседнем здании развевается российский триколор и появляется надпись: "Единственным допингом олимпийской сборной России является поддержка и любовь российского народа". А венчает все шоу надпись: "Русские идут!"

Напомним, что Олимпиада уже началась, а церемония открытия Игр пройдет 9 февраля. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в "нейтральном" статусе без национальной идентификации.