Бастрыкин и Васильев договорились вместе навести порядок в Дагестане

С рабочим визитом в Дагестан приехал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он и исполняющий главы Дагестана Владимир Васильев договорились вместе навести порядок в республике. Главная задача, определил Бастрыкин, совместно сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в Дагестане, для соблюдения прав граждан.

Бастрыкин и Васильев намерены продолжить работу для обеспечения экономической безопасности, сообщает "Интерфакс".

"Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок", — поблагодарил Васильев Бастрыкина за то, что тот нашел время для приезда в Махачкалу в своем плотном графике.

5 февраля 2018 года сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Также был задержан экс-министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Они были арестованы на два месяца Басманным судом Москвы. Дагестанским экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от их действий превысил 95 миллионов рублей.

Для декриминализации Дагестана из Москвы прибыла специальная межведомственная комиссия, сотрудники правоохранительных органов провели выемки документов и масштабные проверки почти всех структур республики. Владимир Васильев отправил правительство республики в отставку. 7 февраля новым премьер-министром региона был утвержден Артем Здунов.

Антикоррупционная кампания последовательно и целенаправленно проводится на всей территории России и не ограничивается только Дагестаном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.