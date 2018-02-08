Эксперты выясняют происхождение ПЗРК, которым сбили российский Су-25

Российские специалисты выясняют, где был сделан переносной зенитный ракетный комплекс, которым сбили штурмовик Су-25 в Сирии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Марию Захарову. Подобное оружие вряд ли могло попасть в руки террористов без серьезной помощи извне, добавила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что 3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит над зоной деэскалации Идлиб. Зенитная ракета попала в правый двигатель боевого самолета. Пилот Роман Филипов не смог удержать горящую машину в воздухе и катапультировался. На земле он вступил в неравный бой с террористами.

Его ведомый на втором Су-25 до последнего прикрывал командира. Несколько раз атаковал отряды боевиков, уничтожил два автомобиля. Но топливо в баках штурмовика закончилось, и летчик был вынужден вернуться на базу.

В перестрелке с террористами Роман Филипов получил тяжелое ранение, но в плен не сдался, а взорвал себя гранатой. Президент Владимир Путин присвоил пилоту звание Героя России.

Тело Филипова сегодня доставили в родной Воронеж. Проститься с летчиком пришли более тысячи горожан.