Брэда Питта сфотографировали во время ДТП в Лос-Анджелесе

54-летний голливудский актер Брэд Питт попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Актер врезался на своем темно-сером автомобиле Tesla в серебристый Nissan Altima. Тот, в свою очередь, задел находившийся рядом Kia Soul. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Metro.

Участники ДТП отметили, что Питт был очень вежлив и сам сфотографировал повреждения, которые его автомобиль нанес другим машинам.

Журналисты сфотографировали бывшего мужа Анджелины Джоли в тот момент, когда он общался с одним из водителей.

Ранее сообщалось, что Питт после развода с Джоли начал вести закрытый образ жизни и часто ходит к психотерапевту.