Керлингисты из России одержали первую победу на Олимпиаде-2018

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова во втором матче дабл-микста против сборной Норвегии одержали свою первую победу на Олимпийских играх, которые проходят в Южной Корее. Поединок закончился со счетом 4:3 в пользу россиян.

Соперником российского тандема по следующему матчу станет команда Финляндии. Встреча состоится ночью 9 февраля в 2:35 по московскому времени. Ранее в стартовом поединке Крушельницкий и Брызгалова потерпели поражение от спортсменов из США (3:9).

Всего российская пара проведет семь матчей группового раунда. В следующую стадию пробьются четыре лучшие команды из группы.