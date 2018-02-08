Минобороны РФ: Штаты сражаются за экономические активы Сирии, а не против терроризма

Соединенные Штаты не хотят бороться с терроризмом в Сирии. Все, что им нужно, – это взять под контроль и удержать экономические активы Арабской Республики. Так Министерство обороны России прокомментировало обстрел отряда сирийской армии авиацией и артиллерией международной коалиции.

В военном ведомстве рассказали, что 7 февраля правительственные войска, не предупредив российских коллег, отправили подразделение ополченцев в район нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, что в провинции Дейр-эз-Зор. Оттуда террористы регулярно обстреливают позиции сирийской армии.

Однако уничтожить террористов ополченцам не удалось. Так как они сами попали под сильнейший огонь реактивной артиллерии, минометов и даже ударных вертолетов США. 25 бойцов получили ранения.

Сразу после инцидента российские военные провели переговоры с представителями международной коалиции под руководством США. И те заявили, что никаких террористов на нефтеперерабатывающем заводе нет. Там находятся подразделения "Сил демократической Сирии" и американские военнослужащие.