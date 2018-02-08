Американский летчик предложил помощь семье майора Филипова

Соболезнования в связи с гибелью Романа Филипова приходят из разных стран. Телеканал RT получил письмо от бывшего медика и члена экипажа самолета ВВС США Стива Сола, который был в России на Параде Победы в 2015 году. Он написал, что хотел бы помочь семье погибшего военного.

В интервью RT Сола восхищается доблестью российского летчика. "Он знал, какие у него шансы выжить, знал, что он собирается делать, решил ни в коем случае не дать себя захватить в плен, — написал американец. — Это решение, которое ему пришлось принять. Решиться на такое очень сложно, и я отдаю должное его доблести. Он поступил так, как он должен был поступить. Ему пришлось пожертвовать собой. Не знаю, хватило бы мне смелости поступить так же".

Как отмечает РИА Новости, это не первый случай, когда геройские поступки российских военных вызывают живой отклик на Западе. В 2016 году супруги из Франции Мишлин и Жан-Клод Маге передали посольству РФ в Париже свои семейные реликвии, которыми были награждены их родственники. Их французы попросили передать семье капитана Александра Прохоренко, который погиб во время наведения авиаударов по террористам близ сирийской Пальмиры.

Тем временем, с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым простились в Воронеже, на родине пилота. Как сообщает телеканал "Россия 24", церемония прошла в Доме офицеров военного городка. Туда пришли несколько тысяч человек — военные, курсанты, школьники, спортсмены, военные пенсионеры.

Люди продолжали приходить даже после того, как закончилась официальная часть гражданской панихиды.

Су-25 под управлением Романа Филипова был сбит из ПЗРК в Идлибе во время облета. Летчик успел катапультироваться, был ранен, до последнего отстреливался от боевиков. Но когда понял, что окружен, подорвал себя гранатой. Посмертно получил звание Героя России. У Романа Филипова остались жена и дочь. Похоронят летчика со всеми почестями на Аллее героев на Коминтерновском кладбище города.