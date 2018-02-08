Гонения на "Вести": украинской редакции устроили маски-шоу

В офисе украинской газеты "Вести" идут обыски. Силовики пришли рано утром 8 февраля и заблокировали работу редакции, сообщила главред издания Оксана Омельченко. Так же, по данным редакции, против журналистов применили слезоточивый газ, есть пострадавшие.

Офис украинского медиахолдинга "Вести". С шести утра здесь хозяйничают силовики. Люди в форме заблокировали входы и выходы, журналистов не пускают на рабочие места.

- Ограничение допуска – препятствие деятельности. Снимайте. Можно зайти снимать?

- Коллеги, пройдемте. Нет, я не сказал, что можно снимать.

Маски-шоу для сотрудников газеты, сайта и радио местных "Вестей" в украинской столице устроили силовики и Главная военная прокуратура. Причем, на контакт с журналистами захватчики идти отказывались.

- Вы можете ответить, вы представитель Нацагентства? Или кто вы?

По факту произошел штурм помещений редакции, которая располагается в одном из торговых центров Киева. Люди в форме закрашивали камеры видеонаблюдения краской, взламывали двери и откровенно воровали алкоголь.

"Становится все интереснее! После того, как силовики тягали в редакцию какие-то вещи, в офисе "Вестей", по их словам, найдено "что-то интересное". Вызвана следственная группа. Похоже, готовится провокация и обвинение журналистов в преступлениях!" – предупредила главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко.

По словам экспертов, подобные силовые акции говорят о том, что идет зачистка информационного поля Украины от тех, кто осмеливается критиковать действующую киевскую власть. Еще один пример беспрецедентного давления на СМИ – дело главного редактора издания Strana.UA. Игорь Гужва сейчас попросил убежища в Австрии. На родине против него заведены два уголовных дела. Журналиста обвиняют в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

"Любые оппозиционные движения Украины уничтожаются. Редакции атакуются военными прокурорами. Это все демонстрация — вы должны говорить то, что мы хотим, а не то, что есть на самом деле", — поясняет президент ассоциации "Будущее страны и развитие публичной дипломатии" Юрий Кот.

Между тем, в Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, которые получены от коррупционных и других преступлений, заявили, что офисные помещения "Вестей" переданы под контроль управляющей компании. В результате этого блицкрига у журналистов силой отобрали редакцию со всеми документами и оборудованием.