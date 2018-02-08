У метро в центре Петербурга неизвестный ударил женщину ножом в шею

В Санкт-Петербурге в четверг днем неизвестный мужчина ранил женщину в шею ножом. Произошло это недалеко у станции метро "Площадь Восстания".

Преступник скрылся, его же жертве помог прохожий, прижав артерию на шее, пока ехала скорая помощь.

Женщину госпитализирована, личность нападавшего уточняется, передает РИА Новости.