Хоккеисткам из КНДР выдадут клюшки на время Олимпиады, а потом заберут обратно

На время Олимпиады в Пхенчане Южная Корея частично снимет санкции с КНДР. При этом хозяева Игр будут вынуждены обеспечить северных соседей современным спортинвентарем, так как у себя дома хоккеистки из самой закрытой страны в мире играют деревянными клюшками. Иностранные спортсмены перестали пользоваться ими еще в 1990-е, сообщает NY Times.

Проблемы с экипировкой у хоккеистов из КНДР возникли еще в 2017 году во время визита в Новую Зеландию. Организаторы соревнований были вынуждены выдать северокорейцам современные клюшки из углепластика. Увезти их домой азиатским спортсменам, впрочем, не дали. Наложенные на КНДР санкции запрещают ввоз в страну "предметов роскоши".

Организаторам Игр в Пхенчане также придется снабдить северокорейских соседей современными клюшками. После Олимпиады их заберут обратно. В этом году хоккеистки из КНДР будут играть в одной команде со спортсменками из Южной Кореи.

Интересно также, что форму северокорейцам предоставит финская фирма Lahta, а не официальный спонсор Олимпиады Nike. Это произойдет из-за того, что представители КНДР не хотят носить одежду, произведенную американской компанией, а руководство Nike опасается санкций со стороны властей США.

Спортсменки из КНДР не смогут увезти домой не только клюшки, но и сувениры от спонсора Олимпиады Samsung, который подарит всем участникам Игр смартфоны Galaxy Note 8.

Северокорейская делегация на Играх состоит из 22 человек.