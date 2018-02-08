Грузовик на трассе в Техасе снес легковушку, за секунду до этого попавшую в ДТП

Двойная авария с участием фуры и легковушки произошла в минувший понедельник, 5 февраля, неподалеку от города Розенберг на юге США.

Водитель легкового автомобиля по неизвестной причине отвлекся от управления транспортным средством и с большой скоростью врезался в придорожное ограждение.

На этом его злоключения не закончились. Ехавшая позади фура не успела уклониться от столкновения и как следует "добавила" легковушке, отправив ее в "полет", после чего грузовик врезался в бетонный "отбойник" и остановился.

Все участники инцидента остались живы.