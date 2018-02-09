Брошенные птичьи гнезда оказались захоронениями возрастом более 5 тысяч лет

Австралийский археологи обнаружили человеческие останки внутри курганов, которые до недавнего времени считались брошенными гнездами кустарникового большенога - особого вида индейки, которая водится на Зеленом континенте. Исследователи полагают, что этим захоронениям может быть 5-6 тысяч лет, сообщает Metro.

"Многие жители Квинсленда только сейчас поняли, что все это время жили на кладбище. Они строили рядом с курганами и на них дома, полагая, что это остатки птичьих гнезд. На самом же деле это древние захоронения коренного населения Австралии", — рассказала археолог Мэри-Джин Саттон.

Погребальные курганы принимали за гнезда кустарникового большенога, потому что жилища, которые строит эта крупная птица, достигают одного метра в высоту и четырех – в длину.

"Теперь некоторые жители Квинсленда опасаются, что к ним придут духи австралийских аборигенов", — шутит Саттон. Историк утверждает, что новое открытие поможет исследователям больше узнать о погребальных обычаях коренных австралийцев.