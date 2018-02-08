Знание нескольких языков поможет мозгу противостоять серьёзным заболеваниям

Канадские специалисты Университета Конкордия проанализировали данные сканирования мозга людей, говорящих на одном или нескольких языках. Важный нюанс: всем испытуемым ранее был поставлен диагноз болезнь Альцгеймера, либо у них наблюдались лёгкие когнитивные нарушения.

Более ранние работы, сфокусированные на этой теме, работали лишь со здоровыми молодыми или взрослыми людьми, на этот раз учёные обратились к другой группе лиц.

Исследовательская группа под руководством профессора Наталии Филипс (Natalie Phillips) изучала данные МРТ-сканирования всего мозга у 94 человек. 34 из них знали один язык и имели лёгкие когнитивные нарушения, у других 34 участников были такие же нарушения, но знали они больше одного языка.

Кроме того, среди испытуемых было 13 человек с болезнью Альцгеймера, они владели одним языком, и такое же количество людей с тем же диагнозом, но знавшие больше одного языка.

Специалисты особенно интересовались областями, контролирующими язык и познавательные способности, во фронтальной части мозга, а также структурами медиальной височной доли, связанной с памятью. Все эти области, говорят учёные, атрофируются у людей с лёгкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера.

Авторы обнаружили, что у участников, владеющих не одним языком, толщина и плотность тканей в этих областях была больше в сравнении с пациентами, знающими один язык.

Оказалось, что знание второго языка может помочь компенсировать последствия дегенеративных расстройств головного мозга. Проще говоря, владение более чем одним языком может замедлить скорость ухудшения когнитивных способностей у пациентов с болезнью Альцгеймера.

По мнению Филипс, выводы работы укрепляют идею, что владение несколькими языками и связанные с этим когнитивные и социокультурные преимущества соотносятся с пластичностью мозга.

Результаты исследования представлены в научном издании Neuropsychologia.

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