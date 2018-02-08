В Нижневартовске пациент умер в очереди к врачу

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) в очереди к врачу скончался пациент. По данному факту ведется проверка.

Как сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, пациенту, который ждал приема врача в поликлинике Нижневартовска, стало плохо. Ему была оказана помощь, как персоналом поликлиники, так и врачами скорой медицинской помощи, но, к сожалению, это не помогло.

Все обстоятельства инцидента установит проверка, которую проводит Департамент здравоохранения автономного округа.