Дело Ангелины Лебедевой: школьные игры или обыкновенная жестокость

Андрей Малахов пытается распутать историю Ангелины Лебедевой, девушки, которая попала в ситуацию схожую с той, в которой была небезызвестная Диана Шурыгина. Гости программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" пытаются разобраться, кто прав, кто виноват.

Как рассказала школьница, 27 января 2017 года 15-летняя Ангелина Лебедева пришла на день рождения к друзьям, где ее напоили водкой и изнасиловали.

Мать нашла ее ночью в заснеженном поле, без сознания и полураздетую. Мама Ангелины говорит, что на место нахождения дочери указал местный собачник, рассказал, что ребенок кричал – "Помогите, я умираю".

Следствие по данному делу идет уже год. Одноклассники Ангелины и участники той вечеринки утверждают, что девушка сама провоцировала ребят на близость и пила водку. Сама Ангелина не отрицает, что на той вечеринке все хорошо выпили, а на день рождения ее никто не приглашал. Девушка утверждает, что год терпела издевательства. Ангелина прошла детектор лжи, и специалист подтвердил ее правоту.

За что ребята устроили Ангелине травлю – пытаются разобраться в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Расследование продолжается.