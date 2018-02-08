Шесть дисквалифицированных легкоатлетов из России согласились с санкциями от IAAF

Российские легкоатлеты Юлия Зарипова, Кирилл Сухарев, Евгений Борисов, Анна Чичерова, Михаил Рыжов и Татьяна Андриянова согласились с примененными к ним санкциями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил. Россияне поставили подпись в документе, в котором приводятся признания штрафов и дисквалификаций в их отношении.

Примечательно, что отбывание дисквалификации Андриановой, Зариповой и Чичеровой завершатся в феврале, апреле и июне 2018 года соответственно, поскольку начало их двухлетнего бана началось еще в 2016 году. Отстранения Борисова и Сухарева закончатся в сентябре и октябре 2019 года, в то время как срок дисквалификации Рыжова до сих пор остается неизвестным.