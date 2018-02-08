Суд вернулся к делу Юлии Началовой

Московский суд вернулся к рассмотрению дела певицы Юлии Началовой: решается судьба ее водительского удостоверения. Лишением прав может обернуться отказ от теста на алкоголь.

Казалось бы простой административный процесс тянется почти два месяца. Артистка впервые лично явилась на заседание, хотя предыдущие игнорировала. Сам инцидент случился еще в декабре.

Тогда инспекторы остановили "Лексус", маневры которого показались им странными. За рулем внедорожника была Юлия Началова. Певица категорически отказалась дышать в алкотестер или ехать к наркологу. На нее составили протокол.