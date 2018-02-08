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8 февраля 201818:47

Серийного похитителя антикварных икон задержали в Егорьевске

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Он орудовал в подмосковных деревнях, забирая последнее у одиноких стариков. В их дома злоумышленник попадал под видом разносчика пенсий. Одной из своих жертв он предложил выкупить несколько старинных образов, но расплатился фальшивыми деньгами. У другой пострадавшей иконы были похищены.

Преступник сдавал украденное в антикварные лавки Москвы. На его счету, по данным полиции, как минимум шесть подобных краж.

Текст: "Вести-Москва"

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