Серийного похитителя антикварных икон задержали в Егорьевске

Он орудовал в подмосковных деревнях, забирая последнее у одиноких стариков. В их дома злоумышленник попадал под видом разносчика пенсий. Одной из своих жертв он предложил выкупить несколько старинных образов, но расплатился фальшивыми деньгами. У другой пострадавшей иконы были похищены.

Преступник сдавал украденное в антикварные лавки Москвы. На его счету, по данным полиции, как минимум шесть подобных краж.