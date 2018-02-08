На зеленой ветке метро в Москве пассажир упал на рельсы

Увеличены интервалы движения на южном участке Замоскворецкой линии московского метро из-за падения пассажира на рельсы.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Увеличение интервалов произошло с 18:32 до 18:44 мск, затем график движения вошел в обычный режим.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, примерно в 18:30 на станции "Кантемировская" 39-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь под прибывающий поезд.

Машинист применил экстренное торможение. Женщина оказалась под поездом, но осталась жива. Прибывшие медики установили у пострадавшей ушиб голеностопного сустава.