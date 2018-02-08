Пожар в украинских "Вестях": из Киева поступают противоречивые новости

В редакции украинского издание "Вести" в центре Киева начался пожар. Из здания проводится эвакуация людей. Главный редактор украинской газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе.

В здании торгово-офисного центра Gulliver находятся редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", напоминает РИА Новости. Под свой контроль офисные помещения взяло Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Журналистов на работу не пускают.

Как сообщают из Киева, в здании торгово-офисного центра внезапно произошло задымление, после которого сработала сирена пожарной сигнализации. Через несколько минут на месте происшествия появились сотрудники украинского МЧС. При этом в МЧС Украины информацию о пожаре не подтверждают, сообщая о том, что в здании был распылен слезоточивый газ.

Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года, обещал журналистам генпрокурор Украины Юрий Луценко.