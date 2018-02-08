Президент пообещал ученым поддержку и мегагранты

Президент пообещал ученым поддержку и мегагрантыЧитайте нас в Telegram
России нужны крупные научные проекты, которые принесут пользу не только нашей стране, но и всему человечеству. Об этом в Новосибирске говорил Владимир Путин. В День российской науки глава государства вручил награды молодым ученым, которые стали авторами главных исследований года. Большой разговор о будущем науки состоялся в местном Академгородке со студентами и в Сибирском отделении РАН, где Путин провел совещание Совета по науке и образованию.
Они уже совершили мощные научные прорывы, но молодые ученые на то и молодые, чтобы рассказывать о серьезном с юмором. Благодаря методике Максима Никитина, лекарство действует именно на больную клетку, а не наносит ущерб всему организму.
"Все говорят, что Менделеев придумал свою идею во сне, — отмечает лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций, заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин. — Мне повезло намного меньше: я придумал прямо перед сном, поэтому долго не мог заснуть, разрабатывая всю концепцию. Но весь этот творческий поиск для меня был совершенно потрясающим восторгом".
"У нас в народе говорят: сделал дело — гуляй смело, — говорит на это президент Путин. — А наш последний лауреат, заметьте, перед сном придумал свое замечательное открытие, а потом спокойно заснул, отдыхает. Значит, психика очень сильная, устойчивая. Хочу всем вам пожелать здоровья, новых успехов!".
Никита Башнин глубоко изучил историю и традиции русского Севера. Зная прошлое, считает он, можно увереннее строить будущее. "В средневековой Руси существовала традиция — передача духовного опыта от старцев к новопостриженным инокам, — вспоминает лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Никита Башнин. — Сейчас Российская Академия наук реформируется, но несмотря ни на что, сохраняются научные школы и это дает возможность преемственности, получения опыта от старших коллег".
"Хочу всем вновь постриженным инокам российской науки сегодня пожелать удачи и дальнейших успехов", — парирует на это президент.
Разработки Константина Коха позволят в деталях рассмотреть то, что сейчас не видит не только человеческий глаз, но и мощные приборы. "Тот диапазон излучений, с которым мы работаем, позволяет нам наблюдать объекты сквозь пламя", — рассказывает лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени Соболева Сибирского отделения РАН Константин Кох.
Каждый награжденный получил премию — 2, 5 миллиона рублей. В День российской науки в крупном научном центре — Новосибирске — Путин заявляет: учитывая происходящие в мире кардинальные технологические перемены, понятно — лидером будет тот, кто будет этими технологиями обладать. Российская наука уже умеет многое, что ранее казалось полной фантастикой.
"Спасти людей с практически полным повреждением кожи, например, вернуться к нормальной, полноценной жизни тем, кто пережил тяжелую травму мозга или инсульт, — отмечает глава государства. — С меньшими рисками проводить замены сердечных клапанов. Считаю, что накопленный интеллектуальный, научный потенциал позволяет организовать в России масштабные геномные исследования. И прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирование передовой инфраструктуры и подготовки кадров".
Бурно развивающиеся технологии потребуют все больше и больше энергии. Подробнее об этом — Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт": "У каждого в кармане есть смартфон. Вот на обработку и распознавание одного простого речевого запроса, отправленного с персонального смартфона, затрачивается в среднем энергия, достаточная, чтобы вскипятить литр воды. Вот мы, нажимая кнопку, должны об этом задуматься".
"Вы сказали, что смартфон у каждого, а у меня вот нет, — говорит на это Владимир Путин. — И воду можно не кипятить, если она чистая".
Электрон-позитронный коллайдер — это не наследие советского прошлого, а новая установка стоимостью в сотни миллионов рублей. Но открытия, которые будут сделаны с ее помощью, могут оказаться вообще бесценными для человечества. Эти исследования позволяют хотя бы немного, но приблизиться к пониманию, как устроен мир. Человечество до сих пор досконально изучило от силы процента 3 тех веществ, из которых состоит Вселенная. 97% покрыто мраком. Сегодня принято решение о том, что в России будет строиться еще и синхротрон.
"Вот вы знаете, когда происходят какие-то процессы в химии, фармацевтике, то, во-первых, надо видеть из каких элементов состоят те или иные лекарства, но еще важнее видеть, как эти вот элементы взаимодействуют, например, с вирусом, с патогеном, — рассуждает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. — Вот мы благодаря этой системе можем смотреть кино из жизни молекул".
"Нужен толчок в развитии, — убежден президент. – Нам, в целом, нужны крупные проекты в стране, в целом, это правильно. Они объединяют, они мобилизуют, они становятся такими сами по себе двигателями движения вперед. Сроки, которые вы назвали, вполне обозримы и понятны, и стоимость тоже приемлемая. Это все можно сделать. Так что давайте, давайте готовьте предложения. Я не хочу сказать, что это уже завтра прям произойдет, но затягивать тоже не нужно. Прям делайте сейчас".
Новая установка подарит стране и миру немало открытий. Их в России могло бы быть еще больше, но, говорят ученые, мешает бюрократия. Будущие ученые — студенты Новосибирского госуниверситета — переживают за возможный отток кадров за рубеж. "Мы хотим, чтобы талантливые, перспективные специалисты оставались в нашей стране, — подчеркивает Владимир Путин. — Но мы не будем держать их на цепи. Это понятно. Это невозможно и неправильно. Мы со своей стороны в 3,7 раза увеличили финансирование на науку, в 3,7! Это большая цифра. Некоторые возвращаются наши бывшие соотечественники. Где бы вы не находились и что бы вы не делали за границей, вы или всегда, или очень долгое время будете чувствовать себя чужими. Поэтому вы сами должны принять решение, а мы со своей стороны будем создавать условия для того, чтобы вы здесь работали хорошо".
И такие условия, по словам молодых ученых, они чувствуют. Мегагранты, президентские стипендии и премии. Российская наука — неотъемлемая часть мировой научной мысли. "Нам ни в коем случае нельзя вот в этой сфере, также как в других создать условия, при которых это сотрудничество придет к дальнейшему оттоку, а наоборот нужно делать так, чтобы это сотрудничество работало как насос сюда", — резюмирует президент.
А потому наука — безусловный приоритет для страны. Путин пообещал, что использует предложения, которые сегодня высказывали ученые, в своем Послании Федеральному собранию и на их основе будет создаваться и программа дальнейшего развития науки.
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