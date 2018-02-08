ЦИК зарегистрировал всех восьмерых кандидатов в президенты РФ

Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты. Это Ксения Собчак, которую выдвинула партия "Гражданская инициатива" и лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Таким образом, всего в избирательном бюллетене будет восемь фамилий.

Группу поддержки Максима Сурайкина в Центризбиркоме еще на подходе к залу заседаний выдавали ярко-красные галстуки, с миниатюрными автоматами Калашникова.

Кандидат от партии "Коммунисты России" — настроен был тоже решительно: "Здравствуйте, товарищи!"

Тем более что после сегодняшней официальной регистрации кандидатом в президенты, начинается самый яркий этап — агитация. Ей коммунисты всегда уделяли особое внимание.

"Если человек — за возрождение Советского Союза, то он должен поддержать кандидата-коммуниста с программой "10 сталинских ударов", если он хочет продолжать жить в капитализме — то может за любого буржуазного кандидата голосовать", — уверен Сурайкин.

За Ксению Собчак удостоверение кандидата в президенты получало ее доверенное лицо. После чего корочку тут же передали председателю партии "Гражданская инициатива", которая и выдвинула Собчак на выборы.

"Сейчас в Вашингтоне 4:13 — уже не ночь, но еще и не утро. Будем Ксении Анатольевне звонить? Вы ее еще не поздравили? — СМСкой. — СМСку отправили?"

Глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев утвердительно кивает. Как рассказали в штабе Собчак — СМС она прочитала.

"Она сейчас встречается со своими избирателями и потенциальными спонсорами", — пояснил Нечаев.

Когда в Москве была уже ночь, Собчак выступала в Институте Кеннана, где занимаются изучением проблем России, Украины и всего постсоветского пространства. Он основан тем самым Джорджем Фростом Кеннаном, которого называют "архитектором холодной войны". Потом Собчак побывала в Национальном демократическом институте, чья главная миссия — продвижение демократии туда, где, по мнению США, демократии мало.

Планами "кандидата против всех" в Москве делились ее соратники.

"Большая агитационная работа, все регионы в штабах не закрываются, сетка волонтеров и сборщиков подписей переходит в сетку агитаторов. Будут распространять газеты, снимать телевизионные ролики для федерального эфира, готовиться к участию в дебатах, конечно же" – рассказал Тимур Валеев, руководитель предвыборного штаба Ксении Собчак.

Теперь, когда уже все претенденты, которые, разумеется, выполнили требования избирательного законодательства, официально зарегистрированы кандидатами в президенты, Центризбирком принимает текст бюллетеня для голосования.

Бланк избиратели получат 18 марта на своих участках. Здесь список из восьми фамилий. В алфавитном порядке. Бабурин, Грудинин, Жириновский, Путин, Собчак, Сурайкин, Титов и Явлинский. Напротив каждой фамилии — краткая информация о кандидате — дата рождения, место работы, и какой политической силой выдвинут кандидат.

Кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин сегодня посвятил себя делам духовным. Принял участие в богослужении в Храме Преподобного Феодора Студита и Смоленской иконы Божьей Матери, где в свое время любил бывать Суворов и даже пел там, в церковном хоре.

Бабурин прошел крестным ходом. После чего, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что у России — особый путь развития.

"Опираясь только на свои силы, на свои традиции, соединяя это с новейшими технологиями — мы не только сможем стать мировыми лидерами, но и сделаем каждого человека счастливее, укрепим его благосостояние".

Сторонники Владимира Жириновского сегодня встречали его в Приволжье. Прямо в аэропорту Самары кандидат от ЛДПР осмотрел один из главных местных брендов — "Ладу".

"Ну, а когда будет дешёвый народный автомобиль? Как вот была у нас эта…? "Ока"! Вы же выпускали "Оку"? Вот почему индусы могут за 50 тысяч, а мы даже за 200 не можем? За 100 не можем!" – возмущался Жириновский.

Он посидел за рулем, пощупал салон. Затем обсудил предстоящие выборы президента — со студентами аэрокосмического университета. А уже в нижегородском университете прочитал лекцию по регионоведению. И рассказал, почему надо голосовать.

"Это великое право завоевали все народы мира — самим избирать главу государства, депутатов и форма голосования тайная. Вы боялись хлопать, а там не надо бояться, зашел в кабину, 8 клеточек, 8 фамилий и поставил галочку", — пояснил лидер ЛДПР.

Григорий Явлинский в Ростове-на-Дону сегодня держал экзамен перед студентами института философии и политологии. Те предложили доктору экономических наук тянуть себе вопросы. Явлинский подсчитал потери российской экономики от санкций — три триллиона в год. Сказал, что предпринимателям государство обязано помогать".

"Вот меня сейчас спрашивают о том, вот почему Ростов? Я говорю: "Потому что Ростов — это такое место, откуда энергия предпринимательства идёт! Но в России нет инновационной системы! Нет системы, которая запускает изобретения в жизнь!", — говорил кандидат от партии "Яблоко".

На поддержку предпринимателей сделан акцент традиционно и у Бориса Титова. Он сегодня на Ставрополье, в Пятигорске. И отправляется на местный рынок, который обычно как лакмусовая бумажка.

"Вот даже те, которые рядом стоят, у которых есть своё производство, они чувствуют, что всё хуже и хуже становится. Потому что у нас тарифы, проценты по кредитам, налоги по-прежнему достаточно высокие. Нужна стратегия экономическая. О чем мы, собственно, и говорим сейчас. И идём на эти выборы, чтобы всё-таки экономика была не в пользу этих огромных нефтяных компаний. Не только за счёт нефти жить... А вот где жизнь, где экономика! Здесь на земле она развивается!" – заявил кандидат от "Партии Роста".

Большую работу сейчас проводят и в штабах Владимира Путина — по всей стране. Сопредседатель общероссийского штаба Сергей Когогин сегодня в Орле — с местными активистами. Им ведь встречаться с избирателями и доносить позицию кандидата Путина.

"Когда мы выбираем лидера на ближайшие шесть лет, надо понимать, а кто же сможет решить внутренние проблемы экономические, кто сможет отстоять интересы и консолидировать нашу страну от внешних вызовов, посмотреть и ответить себе — а кто?" – размышлял Когогин.

Вопросы в штаб поступают самые разные — развитие здравоохранения, поддержка промышленности и малого бизнеса. Прием граждан — уже во Владивостоке — провел и Александр Румянцев. Сопредседатель штаба кандидата Путина, который руководит детским онкоцентром имени Дмитрия Рогачева, говорил о будущем медицины.

"Мы думаем, что у нас в частности в Приморье и в других местах нуждается в реконструкции детская краевая больница. Мы построили в наших регионах перинатальные центры, и за этим последовало значительное снижение младенческой смертности. Мы теперь хотим коснуться высокотехнологичной помощи детям. Это первое. Вторая вещь очень важная , мы ее обсуждали с доверенными лицами — вопрос развития онкологии. Это тоже касается Приморского края, где должно быть техническое перевооружение онкологической жизни вообще страны", — убежден Румянцев.

С каждым днем, желающих работать в штабах Путина волонтеров, становится все больше. Записываться предлагают прямо на сайте. Ну а в Центризбиркоме всем кандидатам сегодня пожелали провести кампанию достойно, честно и максимально открыто. До выборов всего 37 дней.