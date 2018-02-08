Арестован бывший владелец "Кубани" Мктрчян

В Москве арестован бывший владелец "Кубани" Олег Мктрчян. 52-летнему предпринимателю предъявлено обвинение в растрате средств, предоставленных государственными банками.

Гражданин Украины Олег Мкртчян был соучредителем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", а с 2002 являлся ее генеральным директором, отвечавшим за финансовую деятельстов. Кроме того, Мкртчян был совладельцем трех клубов – "Металлург" (Донецк), "Кубань" (Краснодар) и "Бананц" (Ереван).

8 февраля бывший владелец "Кубани" был арестован Басманным судом. Мктчяну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.