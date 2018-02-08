Пентагон заранее предупредил Россию об ударе по сирийским войскам

Действующая под американским командованием международная коалиция по борьбе с боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России) заранее уведомила Москву об ударе по сирийским проправительственным силам. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

При этом в министерстве обороны заявили, что в течение недели наблюдали за концентрацией сил в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Уайт подчеркнул, что связь с российскими военными по горячей линии поддерживалась до, во время и после инцидента. Пентагон заявил, что удары были нанесены, чтобы отразить агрессию против участвующих в борьбе с террористической группировкой партнеров из штаба "Сирийских демократических сил" (SDF). В результате погибли около сотни бойцов сирийских проправительственных формирований, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

В Минобороны России заявили, что ранения получили 25 сирийских ополченцев. Причиной инцидента, подчеркнули в Москве, стали не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев.