"Нехорошая квартира": в доме сидящего в США Виктора Бута было подпольное казино

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Казино не сдаются 2 часа назад
"Нехорошая квартира": в доме сидящего в США Виктора Бута было подпольное казиноЧитайте нас в Telegram
Три сотни фишек, пять колод карт, стол для азартных игр. Все это изъято. Восемь человек задержаны. Таков результат обыска в жилом доме в центре Москвы. В четырехкомнатной квартире нашли крупное нелегальное казино. А вот собственника помещения не обнаружили, что неудивительно — он сейчас находится в американской тюрьме. Речь о Викторе Буте, осужденном в США на 25 лет за якобы продажу оружия колумбийской революционной группировке. Оказалось, на кадрах оперативной съемки — жилплощадь, которая принадлежит именно ему. Связи сейчас пытаются прощупать следователи. Но просто не будет. Сам Бут банально не может прояснить ситуацию: лишен телефона на два месяца за нарушение тюремного режима — дал несогласованное интервью российским СМИ.
При этом в той самой квартире официально зарегистрирована вся его семья — супруга, дочь и брат. Говорят: собственностью давно не пользовались, комнаты сдавали в аренду. Неладного не замечали, в отличие от соседей.
Неприметное окно на втором этаже. Рядом едва можно заметить замаскированную под маленькую трубку сплит-системы видеокамеру. Всех входящих и выходящих из закрытого московского казино снимали на видео.
Что бросается в глаза – камеры видеонаблюдения. Она маленькая, едва заметная для тех, кто здесь впервые, но она фиксировала всех сюда в подъезд входящих.
Следы взлома остались. Это частная собственность, поэтому заходить не будем. Можно постучать. Внутри – беспорядок, последствие специальных мероприятий.
Каждое окно закрыто даже не шторами, а жалюзи, чтобы меньше посторонних глаз смогли разглядеть происходящее в квартире. По словам семьи Бута, здесь они давно не живут. Правда, имуществом этим владеют.
"В конце 1990-х Виктор передал квартиру своему старшему брату. Мы вернулись в 2001 году, жили за городом, где сейчас и проживаем. Насколько я знаю, брат Виктора сдает эту квартиру в аренду уже давно. Одна из причин была, где в Москве у нас прописка. Оттуда выписываться нам некуда, а то потеряем прописку. И сейчас человек находится в заключении, выписывать сложно", — поясняет жена Виктора Бута Алла.
Соседи аккуратны с комментариями, а некоторые просто не открывают двери. Возможно, опасаются последствий. Игорный бизнес в этой четырехкомнатной квартире был хорошо налажен.
- Вы знаете, что казино у вас было?
"Мы только видим что произошло. И грохот слышали!" – говорят соседи.
- Вы знаете, что подпольное казино у вас обнаружили?
- Не знаю, — отвечает другая соседка Бутов.
- А мешали соседи когда-нибудь?
- Нет.
Большинство жителей реагируют именно так. Узнать какие-либо подробности – невозможно. Не исключено, что многие просто боятся.
- Сегодня приезжало два телевидения. Я просила, что я дам информацию, но меня не надо снимать. А меня показали! Мне это так не нравится, что я хочу послать вас всех на три буквы, — через дверь говорит еще одна соседка по подъезду, живущая рядом с "нехорошей квартирой".
В момент задержания, по разным данным, в подпольном казино находились от восьми до двенадцати человек. Данные о клиентах этого лас-вегаса не сообщаются. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. Возможно, как раз сейчас идут основные следственные действия. Задержанные и арендатор дают показания. Скорее всего, зададут вопросы и брату Виктора Бута, которому по факту принадлежала квартира.
"Да, жили они. Но потом у них что-то не получалось. У нас, честно говоря, ни разу не получилось, чтобы был контракт на аренду долгоиграющий", — пояснил брат Виктора Бута Сергей.
Возможно, семья Бут стала жертвой мошенников, занимающихся сдачей квартир в аренду. Подобные услуги надолго запомнились семье известного модельера Валентина Юдашкина. В квартире его жены два года назад тоже обнаружили подпольное казино.
"Сдала квартиру через агентство. Была женщина с данными паспорта. Сняла квартиру, и 3 месяца я не появлялась. В этой квартире открыли казино и прочее…" – рассказывает свою историю супруга модельера Валентина Юдашкина Марина.
Если бы спроса не было, такие казино оказались бы на грани закрытия. Но судя по региональным новостям, только за месяц — около десятка подобных подпольных заведений обнаружены в России.
В Кемерово пресекли работу крупного казино, в Красноярске раскрыта сеть подпольных казино, то же — в Брянске.
Официально игорные зоны открылись и действуют в специальных зонах. Правда, чаще всего клиенты таких казино – люди состоятельные. Русский лас-вегас все еще существует в подвалах жилых домов и даже в гаражах, куда ходит категория не с целью поиграть, а с целью заработать.
"Самой большой проблемой здесь остается то, что подпольные игорные заведения востребованы, на них есть спрос. Поэтому они всегда будут. На сегодняшний момент говорить об ужесточении наказания не совсем правильно, потому что наказания и так жесткое, реальные сроки заключения", — поясняет председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты России по букмекерскому бизнесу и тотализаторам Николай Оганезов.
Для организаторов подпольного казино на улице Гашека в квартире Виктора Бута азарт был, скорее всего, не только в самой игре, но и в возможном обнаружении тайного общества любителей покера. Страх оказаться арестованным лишь поднимал ставки. Даже в момент задержания уничтожать доказательства гости вечера не спешили.
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