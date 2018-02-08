Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает послушать увертюры-шедевры

В пятницу, 9 февраля, Центр оперного пения Галины Вишневской приглашает на концерт, в котором прозвучат популярные увертюры и оркестровые фрагменты из опер Моцарта, Россини, Верди, Бизе, Римского-Корсакова и Мусоргского.

Увертюра – инструментальное вступление к опере, балету, драме, кантате, оратории или другому крупному произведению, в переводе с французского языка означает "открытие, начало". Само название вошло в общее употребление во второй половине XVII века. За многовековую историю существования увертюра претерпела существенные метаморфозы и в XIX веке даже стала самостоятельным симфоническим жанром.

Композиторы в разные эпохи вкладывали неодинаковое содержание во вступление к опере. Если сначала музыка была призвана просто развлекать входящую в театр публику, то со временем первые ноты оркестрового вступления начинали звучать только после того, как в зале установится тишина, с годами в музыке вступления авторы стали использовать основные темы и образы всего произведения, прибегая к более сложным симфоническим формам.

Отношение композиторов сказывалось и в особенностях работы. Известно, что Моцарт молниеносно создавал свои бессмертные творения, записывая партитуры от первого до последнего такта не прибегая к черновикам, а плодотворный Россини не гнушался использованием одной увертюры к разным операм. Большинство увертюр создавалось композиторами после написания материала оперы.

Большой вклад в развитие жанра внесли русские композиторы: Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Чайковский и другие. Благодаря им появился особый тип увертюры – национальной, характерной, с использованием фольклорных тем, и в противовес – лирико-драматический.

9 февраля на сцене Центра оперного пения пройдет концерт, программа которого состоит исключительно из оперных увертюр. Оркестр Центра исполнит увертюры к величайшим шедеврам мирового оперного искусства. Прозвучат увертюры к операм Мусоргского, Римского-Корсакова, Моцарта, Верди, Бизе, Россини, Масканьи и других. Гости вечера получат возможность не только насладиться изумительной музыкой, но и ближе познакомиться с таким поистине уникальным жанром, как увертюра.

Оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской. Дирижер – Ярослав Ткаленко, художественный руководитель – Ольга Ростропович.

Начало концерта – в 19:00, Центр оперного пения Галины Вишневской (Остоженка, 25/1).