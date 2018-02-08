Студент, затушивший сигарету об икону, задержан

Затушившего сигарету об икону кубанского студента задержали за неповиновение полицейскому.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне 18-летний студент Краснодарского монтажного техникума разместил на своей странице в соцсети фотографии, на которых тушил сигарету об икону при входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская.

После этого в отношении него началась проверка, парень был задержан по административной статье "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и доставлен в отдел МВД города Горячий Ключ.

9 февраля мировой судья рассмотрит данное дело.

При этом в главке МВД Краснодарского края не исключают, что если в ходе доследственной проверки выяснится, что учащийся техникума оскорбил чувства верующих, против него будет возбуждено уголовное дело.