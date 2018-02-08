Бразильское радио сообщило о переходе Вериссимо в "Спартак"

Бразильское радио утверждает, что защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо перешел в московский "Спартак". 22-летний футболист обошелся чемпионам России в 8,4 миллиона долларов.

"Спорт-Экспресс", сославшись на бразильское радио, сообщил, что в переходе Вериссимо в "Спартак" поставлена точка. Клубы согласовали сделку, и Лукас Вериссимо в ближайшее время подпишет контракт с красно-белыми. "Спартак" пока не подтвердил информацию о переходе бразильского легионера.

Эпопея с переходом Вериссимо длится с декабря. Несколько раз проходила информация о срыве сделки. Однако несколько дней назад представители футболиста прибыли в Москву для переговоров со "Спартаком".