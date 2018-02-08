Михаил Мишустин рассказал, какие руководители нужны ФНС

Михаил Мишустин рассказал, какие руководители нужны ФНСЧитайте нас в Telegram
В Сочи продолжают выбирать "Лидеров России". 300 управленцев борются за победу. Лучшими станут 100. Руководитель ФНС Михаил Мишустин стал одним из наставников конкурса.
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал телеканалу "Россия 24", что в финале он оценивал не знания участников, а их способность принимать решения в сложных ситуациях, а так же их способность стратегически и системно мыслить. По его словам, Федеральная налоговая служба нуждается в амбициозных руководителях, и не исключено, что кто-то из участников получит предложение от ФМС.
"Нас сильно интересуют специалисты, которые могут честно и объективно оценить работу Налоговой службы, и не только оценить, но и дальше повести наши идеи и разработки", — подчеркнул Михаил Мишустин.
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