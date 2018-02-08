Германия готова помочь со строительством крымских дорог

В Крыму могут применить немецкий опыт строительства дорог. О готовности помочь российскому полуострову заявили депутаты Бундестага. Они приехали в Крым с семидневным визитом.

На встрече с руководством республики немецкие парламентарии обсудили сотрудничество в туристической отрасли, поддержку спортивных и культурных проектов. В планах также — проведение совместного фестиваля дружбы, сообщает телеканал "Россия 24".