Совбез ООН одобрил поездку северокорейской делегации на Олимпиаду

Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи одобрил поездку делегации из КНДР на Игры, которые пройдут в Пхенчхане. Заявка была рассмотрена на официальном уровне, так как в состав делегацию включен Чхве Хви – председатель спортивного комитета КНДР. На него распространяются санкции ООН, передает ТАСС.

Чхве Хви был включен в санкционный список Совбеза 2 июня 2017 года. Ему запрещено выезжать в другие страны. Кроме того, его активы заморожены.