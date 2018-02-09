В борьбе с русским языком Латвия дошла до "инквизиции"

Ни слова по-русски. В Латвии школьные занятия хотят проводить исключительно на латышском языке. За соответствующие поправки к закону об образовании проголосовало большинство парламентариев. У здания Сейма их встретили сотни митингующих с плакатами в защиту русских школ.

"Токсичный закон", "образовательный яд", "этническая дискриминация"! Неоднозначная образовательная реформа в Латвии обрастает все новыми — мягко говоря, нелестными — отзывами. Уже несколько месяцев по всей стране не стихают демонстрации против тотальной "латвиизации" школ. С самого утра у здания Сейма, где депутаты подавляющим большинством одобрили спорный законопроект, на митинг вышли сотни человек. Участники акций пытаются понять, почему власти не учитывают интересы родителей, а главное — зачем пытаются всеми силами разрушить русскую общину в Латвии.

Новая инициатива минобрнауки Латвии предполагает, что к 2021-22 учебному году школы нацменьшинств будут полностью реформированы. Начальные классы еще сохранят свое двуязычие. Но уже с 7 класса, как раз когда идут наиболее сложные предметы, подавляющее большинство занятий будет на латышском. Ну а в средней школе, то есть с 10 по 12 классы, русский язык окажется под полным запретом. Противники реформы уверены: новый законопроект разделит латвийское общество пополам.

Отказаться от русского власти Латвии пытались и раньше. Еще в 2004 году все школы хотели перевести на государственный язык. Против инициативы оказался Конституционный суд страны. Позже раскритиковали закон и в ООН. В Латвии сделали шаг назад: согласились, чтобы только 60 процентов образования велось на латышском. И вот теперь спустя более чем 10 лет Рига все-таки решила завершить начатое.

В стране давно работает Центр государственного языка. Местные негласно называют его "языковой полицией" или даже "инквизицией". На протяжении 25 лет этот орган проверяет всех госслужащих. Если кто-то на рабочем месте, по мнению Центра, недостаточно хорош в латышском языке – он должен уплатить штраф до 250 евро. Повторное нарушение может стоить рабочего места.

Эти практически средневековые меры можно было бы воспринимать как неудачную шутку, если бы не одно "но". От экспериментов с языком страдает самое главное — образование. По данным местных информагенств, еще 10-20 лет назад Латвия по качеству школ конкурировала с той же Германией и Японией. Теперь же соседствует в мировом рейтинге с Доминиканской республикой и Чили. И с новой реформой, уверены эксперты, образовательное пике только продолжится.