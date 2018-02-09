На подмосковной бойне произошел взрыв, пострадали 5 человек

В столичном округе Ступино произошел взрыв на предприятии по забою скота, расположенного в деревне Торбеево. На бойне взорвался газовый баллон, уточняет РИА Новости. В результате пострадали пять человек.

Предварительная причина инцидента – нарушение техники безопасности. Все пострадавшие доставлены в Ступинскую центральную районную больницу.