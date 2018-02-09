Баскетболисты ЦСКА уступили "Валенсии" в матче Евролиги

Чемпион России по баскетболу московский ЦСКА проиграл в гостях испанской "Валенсии" в матче Евролиги с результатом 99:103. Армейцы прервали победную серию из пяти встреч.

Армейцы перед матчем в Испании лишился травмированных центровых Отелло Хантера и Кайла Хайнса. Эти потери не могли не сказаться на игре ЦСКА. Однако первая четверть осталась за москвичами – 21:23. Но во второй четверти хозяева были сильнее 28:10 и 49:42 после первой половины встречи. В третьем периоде на паркете наблюдалось равенство 24:24, а в четвертой четверти армейцы сумели сократить отставание 33:30. Но спасти игру не удалось . "Валенсия" выиграла с преимуществом в четыре очка 103:99. Самым результативным в составе российского клуба оказался Нандо Де Коло – 30 очков.

Проигрыш, прервавший серию из пяти побед, не сказался на турнирном положении ЦСКА. Армейцы по-прежнему лидируют, одержав 17 побед в 22 матчах. В следующем туре чемпионы России сыграют дома с испанской "Басконье" 22 февраля.