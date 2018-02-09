"Черный четверг": брокеры в панике избавляются от бумаг

На биржах грянул "черный четверг". После обвала в начале недели основные фондовые индексы США вновь резко пошли вниз. Промышленный индекс Dow Jones потерял больше 4 процентов и почти дошел до отметки 23 тысячи пунктов. Брокеры в панике избавляются от бумаг, сообщает телеканал "Россия 24".

Индексы NASDAQ и S&P 500 тоже теряют около четырех процентов. Все это потянет вниз азиатские и европейские биржи.

Из-за обвала в понедельник 500 богатейших людей мира потеряли 114 миллиардов долларов. В этот раз их состояние также уменьшится примерно на ту же сумму.