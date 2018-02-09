Фотоловушка нацпарка в Приморье запечатлела редкого клыкастого оленя. Видео

В прицел фотоловушки национального парка "Земля леопарда" впервые попался самец редкого оленевидного животного – кабарги. Характерной особенностью этого вида являются свойственные самцам клыки, которые используются во время гона для борьбы за внимание самок.

Это небольшое животное способно вырабатывать мускус, из-за чего оно часто становится жертвой браконьеров. Охрана кабарги имеет международное значение – наряду с охраной тигров и леопардов. На территории нацпарка живут всего около ста особей кабарги.

Главным естественным врагом кабарги является харза. Эти куницы также обитают на территории национального парка.