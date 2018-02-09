Хорошавин приговорен к 13 годам колонии и штрафу в полмиллиарда рублей

Городской суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить 500 миллионов рублей штрафа.

Кроме того, а течение пяти лет после освобождения из колонии Хорошавин не сможет занимать государственные должности. Он также лишен всех государственных наград, передает РИА Новости.

С 4 марта 2015 года Хорошавин находится под арестом, это время будет зачтено в срок его заключения.

Подельники экс-губернатора также получили сроки и обязаны выплатить штраф. Так, бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов приговорен к 9,5 года колонии и штрафу в 171 миллион рублей. Бывший заместитель председателя правительства области Сергей Карепкин получил 8 лет колонии и 4 миллиона рублей штрафа.

Александр Хорошавин обвиняется во взяточничестве. Вместе с подельниками он неоднократно получал от региональных предпринимателей взятки — на общую сумму 522 миллиона рублей.