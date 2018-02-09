Российские керлингисты одержали вторую победу на Олимпиаде

В олимпийском Пхенчхане проходит олимпийский турнир по керлингу в смешанном разряде. Российский дуэт Анастасия Брызгалова – Александр Крушельницкий одержал вторую победу. На этот раз над финской парой с результатом 7:5.

Матч с финнами Оона Каусте — Томи Рантамяки начался для Анастасии и Александра неудачно – они проиграли первый энд 0:2, затем второй 0:1. Но в третьем энде семейная пара из России переломила ход встрече, выиграв игровой отрезок 4:0. И хотя в дальнейшем встреча протекала в упорной борьбе, в роли догоняющих были уже финские спортсмены. Встреча завершилась победой россиян 7:5.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли второй матч на Олимпиаде. Российская команда на старте проиграла американцам 3:9, затем выиграла у норвежцев 4:3.