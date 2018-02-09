В Сирии разрушен мост через Евфрат, наведенный российскими военными

Возле города Дейр-эз-Зор разрушен 210-метровый мост через Евфрат, который навели российские военные в сентябре 2017 года. Причина обрушения – резкий подъем воды в реке после того, как шлюзы плотины были преднамеренно открыты. Специалисты Минобороны России не исключают, что это было сделано американской стороной с целью "не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата".

Мост мог пропускать до 8 тысяч машин в сутки и служил для переброски техники и личного состава на восточный берег Евфрата, передает РИА Новости. По нему можно было переправлять реактивные системы залпового огня, танки, БМП.

В регионе не было существенных осадков, однако уровень реки внезапно поднялся на несколько метров, а скорость ее течения возросла в два раза. В результате мост рухнул.

Сирийские эксперты провели расследование, показавшее, что уровень реки поднялся из-за преднамеренного открытия шлюзов плотины на ГЭС Эт-Табка. Эта электростанция находится на территории оппозиции, подконтрольной так называемой "международной коалиции" во главе с США. Специалисты отметили, что в сбросе воды не было никакой технической необходимости.