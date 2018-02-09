Могул. Российские спортсменки не попали в финал после первой попытки

На Олимпиаде начались соревнования по фристайлу в дисциплине могул. Прошла первая квалификация у женщин.

Для прямого выхода в финал необходимо было попасть в десятку. Но ни одна из трех российских спортсменок не смогли квалифицироваться после первой попытки. Регина Рахимова заняла 11 место, Марика Пертахия 12, а Екатерина Столярова – 20.

Теперь нашим девушкам предстоит выступить во второй квалификации, которая пройдет 11 февраля. Финал состоится также 11 февраля.