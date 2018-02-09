Фигурист Михаил Коляда стал восьмым в короткой программе

На Олимпиаде начались соревнования фигуристов – командное первенство. Первыми на лед вышли мужчины, выполнившие короткую программу. Сборная России пока занимает восьмое место.

Представлявший Россию Михаил Коляда выступил неудачно. Михаил дважды упал во время исполнения короткой программы. В итоге Михаил получил от судей оценку 74,36, что принесло нашей команде только восьмое место.

Лидерство захватила сборная Японии, чей представитель Сома Уно заработал 103,25 баллов. У японцев 10 очков. На втором месте сборная Израиля. Алексей Быченко был удостоен оценки 88,49. На третьей позиции сборная Канада, которую представляет Патрик Чан 81,66.