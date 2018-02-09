Российские спортсмены говорят о безумии вердикта CAS и своем разочаровании

CAS не удовлетворил апелляции сорока семи россиян, которые боролись за право участвовать в Играх в Пхенчхане. На Олимпиаде выступят только те атлеты, которые ранее получили приглашение Международного олимпийского комитета. Это 168 человек, напоминает телеканал "Россия 24".

Суд завершил рассмотрение апелляций накануне утром и вынес решение 9 февраля. 32 дела — это спортсмены, которые не были замешаны в допинговом скандале, но все равно не попали на зимние Игры. Еще 15 человек — это атлеты и тренеры, которых в конце января Спортивный арбитраж полностью оправдал.

Надежда на допуск спортсменов была, а теперь остается ждать оценки — возможны ли другие правовые шаги. Так о вердикте спортивного суда сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Скелетонистка Елена Никитина заявила, что решением жюри разочарована и теперь будет советоваться с юристами — что делать дальше. При этом она отметила, что расставаться со спортом не собирается.

А тренер российских лыжников Маркус Крамер считает, что решение арбитража вредит не только нашим атлетам, но и всему мировому спорту. Он назвал вердикт "безумием".