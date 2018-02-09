НХЛ. Гол и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер"

Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиге. "Тампа-Бэй Лайнтинг" на своей площадке обыграла "Ванкувер Кэнакс" 5:2.

Не забивавший на протяжении 11 встреч Никита Кучеров прервал безголевую серию и на 16-й минуте вывел "Тампу" вперед. Этот гол стал для Никиты 28 в сезоне. Во втором периоде "молнии" забросили еще три шайбы. Михаил Сергачев и Владислав Наместников сделали по голевой передаче. Добившись преимущества в четыре шайбы, хоккеисты "Тампы" расслабились и позволили гостям отыграть в третьем периоде две шайбы. Но последнее слово осталось за "молниями". Виктор Хедман после передачи Никиты Кучерова установил окончательный счет – 5:2. Вратарь победителей Андрей Василевский отбил 27 бросков.

"Филадельфия Флайерз" дома обыграла "Монреаль Канадиенс" 5:3. Точку в матче поставил защитник "летчиков" Иван Проворов, поразивший пустые ворота "Монреаля". "Баффало Сейбрз" дома был сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" 4:3. "Калгари Флеймз" в гостях переиграл "Нью-Джерси" 3:2.