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Олимпиада-2018 16 минут назад

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9 февраля 201806:26

Президент МОК Томас Бах принял участие в эстафете олимпийского огня

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Президент МОК Томас Бах за несколько часов до открытия Игр принял участие в эстафете олимпийского огня. Для спортивного чиновника это был уже седьмой подобный забег.

Бах отметил, что каждое участие в эстафете — большая честь для него. Свою часть дистанции президент МОК пробежал за три с половиной минуты, после чего передал факел главе Генеральной Ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку, сообщает телеканал "Россия 24".

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