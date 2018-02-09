Президент МОК Томас Бах принял участие в эстафете олимпийского огня

Президент МОК Томас Бах за несколько часов до открытия Игр принял участие в эстафете олимпийского огня. Для спортивного чиновника это был уже седьмой подобный забег.

Бах отметил, что каждое участие в эстафете — большая честь для него. Свою часть дистанции президент МОК пробежал за три с половиной минуты, после чего передал факел главе Генеральной Ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку, сообщает телеканал "Россия 24".