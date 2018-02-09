Грудью на защиту аристократии: в Вене активистка Femen напала на Порошенко

В Австрии активистка украинского женского движения Femen напала на президента Петра Порошенко. На красной дорожке Венского бала она обнажила грудь, где была надпись на английском. Если смягчить, то перевод будет звучать так: "Порошенко, проваливай с бала!"

В официальном блоге Femen сообщается, что целью эпатажного поступка было "оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте украинского президента", которого активистки движения назвали казнокрадом и военным мародером, передает телеканал "Россия 24".