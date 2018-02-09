Против Вайнштейна выдвинуто еще три скандальных обвинения

В прокуратуру Лос-Анджелеса передали документы о еще трех обвинениях в отношении Харви Вайнштейна. Кто на этот раз заявил о домогательствах со стороны продюсера, не сообщается. Передача документов в прокуратуру в перспективе может привести к официальным обвинениям со стороны властей.

В прокуратуре Лос-Анджелеса уже открыты два аналогичных дела, передает телеканал "Россия 24". Кроме того, расследование в отношении некогда самого могущественного продюсера Голливуда ведут в Нью-Йорке и Лондоне. Число женщин, которые обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах, уже превысило 80.