Дмитрий Свищев: на CAS был оказано давление

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Олимпиада-2018 16 минут назад
Дмитрий Свищев: на CAS был оказано давлениеЧитайте нас в Telegram
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, отклонившего иски 47 российских спортсменов. Депутат считает, что на суд было оказано давление.
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев объяснил решение CAS давлением со стороны МОК. "К сожалению, худший сценарий, который можно было представить, воплотился, наши спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде, это, конечно, беспрецедентно жесткое решение. Думаю, что повлияю давление, которое оказали МОК, последние высказывания Томаса Баха (президент МОК), отдельных членов комитета, Оливье Ниггли из ВАДА. Давление было со всех сторон и судьи не устояли, к сожалению". – Свищев Интерфаксу. "О каких правах человека в Европе мы говорим? Их нет там, мы видим, что отстаиваются интересы других людей, к сожалению, это факт. Был "луч в темном царстве", когда CAS оправдал 28 россиян, но сейчас они пошли на попятную", — добавил депутат.
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко спокойно воспринял отказ CAS по апелляциям 47 россиян по недопуску на Игры "Спокойно воспринял это решение. До заявлений Баха о необходимости реформирования CASснадеялся, но после его слов понял, что тут уже придется ждать чего-то не самого лучшего. Дальнейшие шаги, скорее всего, будут", — сказал Демченко РИА Новости. Альберт Демченко останется в Пхенчхане и будет работать с российскими спортсменами.
Главный тренер сборной России по лыжам Маркус Крамер прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда, отклонившего иски 47 российских спортсменов. Крамер назвал это решение безумием."Что тут скажешь, я очень расстроен за спортсменов, которые не смогут приехать сюда. И я не понимаю этого решения, потому что CAS ранее оправдал спортсменов, сказали, что не доказаны обвинения по Сочи. А теперь говорит: "Извините, но вы не можете приехать на Олимпиаду". Не могу понять этого решения. С одной стороны, они не сделали ничего плохо, а с другой – не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то. Это все очень плохо не только для наших спортсменов, а для всего мирового спорта", – приводит слова Крамера РИА Новости. Приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева
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